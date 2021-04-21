Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk iftar yemeğinde buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Külliye'de gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yaptı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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