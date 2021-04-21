Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne 3 yeni isim girdi. Kabinede yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni bakanlar, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başladı.

İki bakanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Yerine "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere iki bakanlık kuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. 26'ncı dönem AK Parti Ankara milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yürütüyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da Derya Yanık oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği'nde görev alan Yanık, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim

Yemin töreninin ardından bakanlıklarda devir teslim heyecanı vardı. İlk devir teslim Ticaret Bakanlığı'ndaydı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, devir teslim töreninde, "Bu bir bayrak yarışı, Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığının bayrağını devralacak. Ben eminim ki kendisi bayrağı bizden çok daha ileri noktalara götürecek" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, böyle önemli bir Bakanlığa atanmış olmanın kendisi için gurur olduğunu anlatarak, "Bu ülkenin bir evladı olarak ülkeme bakanlık hizmeti etmek benim için şereftir" sözlerini kullandı.

Aile Bakanlığı'nda devir teslim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da devir teslim gerçekleşti.

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Büyük bir şerefle yerine getirdiğim bu görevi, bugün de inşallah aynı şeref ve onurla çok sevdiğim bir arkadaşıma vermenin huzuru içindeyim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devir teslim töreninde, "Bu bayrağı, bu şuurla, bu bilinçle taşıyoruz. Dolayısıyla biz de bu bayrağı Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden daha ileriye, daha güzele taşımak için koşturacağız" sözlerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ikinci devir teslim töreni de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için yapıldı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Vedat Bilgin de görevi Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı.

Vedat Bilgin, "Bu görevler gelip geçici görevlerdir. Giderken huzurlu gitmeleri önemlidir. İnşallah biz de Sayın Bakan gibi alkışlar arasında gitmeyi umut ederiz" dedi.