Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne üç yeni isim girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine iki bakanlık kuruldu. Kabinede yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan parti grup toplantısında yeni bakanlara başarılar diledi.

Kabinede yapılan mini revizyon ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi, yerine Mehmet Muş getirildi.

"Amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek"

Daha önce AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Muş, 4 dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. Yeni Ticaret Bakanı Muş, ilk değerlendirmesini "Amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek" sözleri ile yaptı. Muş, “Türkiye'nin ihracatını artırılması, ve ekonomik büyüklüğünün refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmayı gayret edeceğiz” dedi.

Görevlerine başladılar

Yeni bakanlar, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Yerine "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere iki bakanlık kuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. 26'ncı dönem AK Parti Ankara milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da Derya Yanık oldu. Siyasete AK Parti İstanbul kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nde görev aldı.

Derya Yanık, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Mehmet Muş'un bakan olması ile AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 288'e düştü.

Son değişiklikler ile kabinedeki bakan sayısı da 16'dan 17'ye yükseldi.

