CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Adnan Menderes göndermesi yaptı. Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay'ın sözlerine, partisinin Meclis'teki grup toplantısında tepki gösterdi.

Erdoğan, "Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız." dedi.

RTÜK inceleme başlattı

RTÜK de Twitter'dan yaptığı açıklamada inceleme başlatıldığını açıkladı:

"Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır."