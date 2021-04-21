Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'de "Gençler İçin Nutuk" kitabının okullarda dağıtımının uygun görülmediği iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Çamlıyayla milli eğitim müdürü yöneticilik görevinden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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