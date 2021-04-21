Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lisanslı harita kadastro mühendisleri teklifi kabul edildi
Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi Meclis'te yasalaştı.
"Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kanuna göre, aplikasyon, yer gösterme, plan örneği gibi işlemlerin kontrolü, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.
Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla çıkartılacak, sınav şartı kaldırılacak.
Düzenleme, yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
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