"Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, aplikasyon, yer gösterme, plan örneği gibi işlemlerin kontrolü, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla çıkartılacak, sınav şartı kaldırılacak.

Düzenleme, yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.