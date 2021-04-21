Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
[Fotoğraf: AA ]
Son 72 saatte PCR testi negatif çıkan Danimarka ve İngiltere'deki yolcuların Türkiye'ye gelişine izin verilecek.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından 2 ülke ile uçuşların başlayacağını duyurdu.
Ekşi, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarının açıldığını belirterek şunları söyledi:
"Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."
Etiketler: Son Dakika THY İngiltere Koronavirüs
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