Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ile ilgili mesaj paylaştı.

Yangından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Paris'in sembollerinden biri ve insanlığın ortak mirası olan Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Ömer Çelik: Yaşanan felaket hepimizi derinden üzdü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Fransa halkının acısını paylaştığını söyledi.

"Tarih ve sanatın Katedrali, Paris'in simgesi Notre Dame'da yaşanan felaket hepimizi derinden üzdü. Herkesi, insanlığın tüm ortak mirasına sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: TRT HabeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ile ilgili mesaj paylaştı.

Yangından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Paris'in sembollerinden biri ve insanlığın ortak mirası olan Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Ömer Çelik: Yaşanan felaket hepimizi derinden üzdü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Fransa halkının acısını paylaştığını söyledi.

"Tarih ve sanatın Katedrali, Paris'in simgesi Notre Dame'da yaşanan felaket hepimizi derinden üzdü. Herkesi, insanlığın tüm ortak mirasına sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber