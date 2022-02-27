Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ı andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11. yılında merhum başbakan Necmettin Erbakan’ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı yayımladı.
"Necmettin Erbakan Hocamızı dua ile yâd ediyorum"
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."
Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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