Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı yayımladı.

"Necmettin Erbakan Hocamızı dua ile yâd ediyorum"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."