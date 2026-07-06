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Gündem
TRT Haber 06.07.2026 18:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye’nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.

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