Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.07.2026 18:30

Adalet Bakanı Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını hatırlattı.

Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin, ülkenin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine ya da lobi faaliyetlerine göre değil, Anayasa'ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerlediğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Buradan açıkça ifade ediyorum, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz."

ETİKETLER
Akın Gürlek Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
18:42
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştü
18:01
Almanya Başbakanı Merz "NATO Zirvesi’nde bir Ankara ruhu oluşmasını" umuyor
17:56
İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi
17:34
Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi ortaklığı güçleniyor
17:29
Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rekoru kırdı
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
NATO Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ