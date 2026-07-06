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Gündem
AA 06.07.2026 19:26

Milli Savunma Bakanlığından "TSK" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) imkan ve kabiliyetlerini yansıtan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından "TSK" paylaşımı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir."

 

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