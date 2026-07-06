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Gündem
AA 06.07.2026 17:54

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda, Ankara'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi

Böylesine çetin bir küresel ortamda Türkiye'nin, devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesinin, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapmasının tarihi bir başarı olduğunu vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu başarı, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir.

Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve Jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız."

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İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi NATO Ankara Zirvesi
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