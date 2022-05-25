Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanada’da bulunan Müslümanlara ait çatı kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.
ABD'li ve Kanadalı müslüman kanaat önderleri başkentte ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyeti Külliye'de kabul etti.
Heyet, Külliye ziyaretinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temaslarda bulundu.
Öte yandan heyet, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da ziyaret etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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