Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümüyle ilgili mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum."
Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/D23RaL5Oiy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 23:29
- 23:17
- 23:13
- 22:42
- 22:29
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz