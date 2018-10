Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'e de girilecek

Isparta'da General İhsan Alper Kışlası'nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından toplu açılış töreni gerçekleştirilecek alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, mezun olan 4 bini aşkın uzman çavuşu kutlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Bugün buraya 4 bini aşkın uzman çavuşumuzu, şöyle eğitimlerini bitirdiler inşallah buradan bir yolculuğa çıkacaklar, bunlar komanda ve hepsi kahramanlar. Bunlar ülkemizin dört bir yanını, vatan topraklarını koruyacaklar. Onların bugün brövelerini taktık ve uğurladık. Milli Savunma Bakanımla, Genelkurmay Başkanım, komutanlarımız hep beraber bu töreni icra ettik ve şimdi buradayız.

- Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. Mart 2019'da inşallah hep birlikte sandığa gidecek, 5 yıl sürecince bizlere ve şehrimize hizmet edecek yerel idarecilerimizi belirleyeceğiz. İlçeleriyle beraber Isparta merkez, tamam. İşi hafife almayacağız, sağlam tutacağız. İnşallah size hizmetkar olacak belediye başkanları ve encümen, meclis herşeyiyle Isparta’yı çok daha başka bir yere taşıyacak kadroyu istiyoruz ki Mart 2019'da kuralım. Bunu sizlerle beraber yapacağız, siz isterseniz olur. Karar merci sizsiniz. Hemen buna başlıyoruz, geciktirmek yok. 24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın mahalli idareler seçimlerinde de tavrını yine hizmetten, projeden, eser siyasetinden yana koyacağına inanıyorum. Bugün hem sizinle hasbihal ediyoruz, hem de resmi kurumlarımızca tamamlanan eserlerin resmi açılışlarını yapacağız.

“Attığımız kararlı adımlarla güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor”

- İşte sabah 4 bin 83 uzman erbaşımızın bröve takma törenine iştirak ettik, onu bitirdik elhamdülillah o ayrı bir faziletti ve komando uzman erbaşlarımızın törenine katılarak aileleriyle, komutanlarıyla beraber onların sevincine ortak olduk. Bugün mezun olan aslanların özgüvenini, disiplini, cesaretini görünce, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak gerçekten büyük bir gurur duydum. Bu evlatlarımız terörle mücadele operasyonlarında son derece kritik görev üstlenen birimlerimize gidiyorlar. Isparta’da yetişen bu uzman erbaşlarımızın katılımıyla yurt içinde ve yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan bu birliklerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Attığımız kararlı adımlar sayesinde, Cerablus’tan El-bab’a, Afrin’den Irak’ın kuzeyine, Cudi’den Gabar’a, Tendürek’e kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor kan. Ne demiştik inlerine gireceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edenleri oralarda da bırakmayacağız.

"Münbiç'e de gidilecek"

- Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür bir yenilgi halinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik kuvvetlerimizin eline geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu oluyor, tabii içimiz de kan ağlıyor ama biz şunu da biliyoruz, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." Onun için biz Rabbimizin bu müjdesini de bildiğimiz için onlar sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu olarak gidiyor, onların makamları çok yüce. Rabbim bize de o makamları layık kılsın inşallah. Evet biz bu adaylarımızı oralara bugün uğurladık ve bu adaylarımız da evelallah bu vatana ihanet edenlere oraları mezar yapacak. Ne yaptılar kanallar açtılar, o kanallara bunları gömdük mü, gömdük. Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. Diyorlar ki gelin biz mezarlarımızı hazırladık, gelin defin merasimimizi yapın. Oraya da gidilecek. Niye, çünkü bize söz verdiler, 90 günde burayı terk edeceğiz dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak.

"Bu vatanı satacak olursanız, hesabını sorarız"

- Bölgedeki vatandaşlarımız üzerinde artık örgüt baskısı ve zulmü neredeyse kalmadı ama şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar, tehdit ediyorlar. Bak bir yanlış olursa kendinize yer beğenin diyorlar. Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum, geçmişteki gibi bu adamlardan, korsanlardan, alçaklardan, katillerden korkarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, bak ona göre bu millet size muhtarlık ücreti ödüyor, maaş ödüyor, bu millet size hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız. Vatandaşlarımız yerine Kandil'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklar tamamen kesildi. Görevlendirdiğimiz kayyumlar sayesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kardeşlerimizin uzun yıllar sonra belediyelerde hizmet ve yatırımla tanıştı. Daha iki üç yıl öncesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıyalarının hendek ve çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde hamdolsun bugün huzur var, emniyet var, kalkınma var. Hem turizmde hem altyapı yatırımlarında bu şehirlerimizde çok ciddi bir hareketlenme var. Önümüzdeki dönemde de bu hamlelerimizi sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de, belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz.

- Ülkemizin 81 vilayetinde hizmet için, kalkınma için, yol, köprü, okul yapılması için devlete ödenen vergilerin çukurlara gömülmesine, dağlara saçılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün bröve takan aslanların her birinin gözünden yansıyan kararlılık teröre karşı ülkemizin ve milletimizin güvencesidir. Rabbim askerimizi korusun, onları daima muzaffer kılsın.

"Hem saldırıları savuşturduk, hem yatırım hamlelerimizi sürdürdük"

- Hiç şüphesiz ülke olarak bu günlere kolay gelmedik. Terörle mücadeleden Savunma Sanayii’ne, demokrasiden yatırımlara kadar her alandaki başarılarımızı dişimizle tırnağımızla kazıyarak elde ettik. Son 16 yılda içerden ve dışardan sayısız operasyona maruz kaldık. Hem bu saldırıları savuşturduk hem de reform ve yatırım hamlelerimizi herhangi bir kesintiye uğratmadan devam ettik. Bir dönem karanlık suikastlarla milletimizi tekrar kardeş kavgasına sürüklemeye çalıştılar ama biz birbirimize daha çok kenetlendik. Emniyet ve yargı içindeki ihanet çeteleri vasıtasıyla hukuk kılıfı altında darbeye kalkıştılar, kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekun işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ’cü hainlere ve bunları üzerimize salan ağa babalarına unutamayacakları bir ders verdik. Isparta'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın. Isparta’ya da böyle girmişler. Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı, bunları buldu ve el koydu.

"Tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

- Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir büyük destana hep beraber imza attık. Bunlar da işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya, direncimizi test etmeye kalktılar ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamdolsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine ilave yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor, diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

"Memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz"

- Yine emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, engellimizin, yaşlımızı, dul, yetim ve şehit yakınımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde ekonomik büyümemizi sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimize kadar durup dinlenmeyeceğiz. Şimdi bu ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır, çok iyi bilirsiniz biliyorum. Geçenlerde çıkmış, eline almış bir kağıt, Meclis’te konuşuyor. İşte Gazi’deki bir hastanede oraya talimat gitmiş, artık ameliyatlar yapılmayacak. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım, SSK'yı nasıl çökerttiğini bilirim. Hastane kuyruklarında benim vatandaşımın nasıl beklediğini çok iyi biliriz. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular ya bunlar böyle adamlar. Bay Kemal, hastanelerde tedavi, ameliyat durdu mu durmadı mı gel de Isparta'da Şehir Hastanesi'ne bak. Yav atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyorsun. Sen bittin bittin tükendin sen, yapacağın bir şey yok. İnşallah benim aziz milletim Mart 2019 seçimlerinde sana öyle bir ders verecek ki bir daha belini doğrultamayacaksın.

- Biz hastanelerde ilacından tut, ameliyatına varıncaya kadar her şeyde seferberlik ilan etmişiz ve en ufak bir taviz oralarda yok, sen diyorsun ki ameliyatlar durduruldu. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zamanlarda bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriyorlardı. Şimdi bizim hastanelerimizde MR’ından, ultrasonografisine, tomografisine kadar her şeyiyle hastanelerimiz donatılmış, ne konuşuyorsun. Elbette her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var.

- Şimdi mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız ve sadece Isparta'da değil tüm Türkiye'de bunlara cevabını vereceğiz. Onun için telefon diplomasisini iyi çalıştıralım. Bu süreç içerisinde Bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. Üç kuruş daha fazla kazanmak için er anı fırsata çevirmeye çalışanlara çok rastlanabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi de meclis kürsüsünde karamsarlık pompalayarak yapıyor.