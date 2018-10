Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta’da 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor"

Dünyanın en eski düzenli ordusunun sahibiyiz. Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. Bayrağımıza, geleceğimize göz diken FETÖ’cü hainleri gecenin karanlığına gömdük. 15 Temmuz’da hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.

"Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz"

Irak’ta, hemen yanı başımızda oynana oyunu bozduk. Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bozduk. İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz. Hiçbir terörist kendini güvende hissetmiyor. Çünkü biliyorlar ki, bir gece ansızın gelebiliriz.https://t.co/PVgAiUWr5a pic.twitter.com/6o1i0vQWtf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ekim 2018

"Her Türk evladı kışlanın havasını teneffüs etmeli"

Nüfus kağıtlarındaki adınız farklı olabilir ama milletin gönlünde hepiniz Mehmetçiksiniz, Mehmetçik ise vatan demek. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri gücün olması gerekiyor.

Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum. Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir.

"Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor"

Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor.

"Asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz"

Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacağız ve onu mutlaka aşacağız.https://t.co/PVgAiUWr5a pic.twitter.com/XCmtILh2Ei — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ekim 2018

Kaynak: AA