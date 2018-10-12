Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Kaynak: TRT Haber