Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Kaynak: TRT Haber