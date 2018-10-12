Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde dağları teröristlere dar ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

5-12 Ekim tarihleri arasında, terör örgütünün barınma ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgelere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar; Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak’ın kuzeyindeki kırsal alanlarda yoğunlaştırıldı.

Operasyonlarda, 11'i yurt içinde 27'si yurt dışında olmak üzere 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Zeytin dalı harekatı da başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

Kaynak: TRT Haber