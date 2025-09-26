Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.09.2025 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır'la ilişkilerimiz tarihi seviyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Mısır bölgemizin iki önemli ülkesi. Son yıllarda ilişkilerimizdeki ilerleme tarihi seviyelerde. Mısır ile kurduğumuz iyi ilişkiler ve 13 yıl aradan sonra Deniz Kuvvetlerimizin Akdeniz'de birlikte tatbikat yapması Türkiye'nin bölgesel barışta ve güvenlikte oynadığı rolün somut göstergesidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri'nin 13 yıl sonra gerçekleştirdiği,  'Dostluk Denizi Tatbikatı'nın, Türkiye'nin bölgesel barışta oynadığı rolün somut göstergesi olduğunu vurgulayan Erdoğan,  "Libya'da çatışan iki taraf arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla sağlanan barış, sadece Libya halkı için değil, tüm bölge için bir umut kaynağı olmuştur. Mısır ile kurduğumuz iyi ilişkiler ve 13 yıl aradan sonra Deniz Kuvvetlerimizin Akdeniz'de birlikte tatbikat yapması Türkiye'nin bölgesel barışta ve güvenlikte oynadığı rolün somut göstergesidir." dedi. 

"Türkiye ve Mısır bölgemizin iki önemli ülkesi"

Türkiye- Mısır ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda ilişkilerimizdeki ilerleme tarihi seviyelerde. Bu iş birliği alanlarını artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin kimsenin hakkında, egemenliğinde gözü yoktur. Ancak kendi hak ve menfaatlerini de korumakta kararlıdır. Akdeniz'deki kaynaklar konusunda yaklaşımımız nettir. Biz bu kaynaklardan payımıza düşeni alır, kazan kazan ilkesiyle de komşularımızla birlikte iş yaparız. Türkiye'nin bu kararlı duruşu bölgede hesapların yeniden yapılmasına neden oluyor, Türkiye artık masada söz sahibi, karar alıcı ve yön verici bir güçtedir."

"Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kıbrıs meselesi de vardı. "Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabımızda bunu zaten açık açık dile getirdik. Tavrımızı orada bir kez daha ortaya koyduk; tüm dünyaya ilan ettik. Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri hayırlara vesile olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki; Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır. Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız.

KKTC Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Mısır İlişkileri
