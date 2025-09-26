Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
TRT Haber 26.09.2025 11:11

Emine Erdoğan: Filistin davası olmak üzere, çocukların korunması için çalışmalarımızı yürüttük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Emine Erdoğan: Filistin davası olmak üzere, çocukların korunması için çalışmalarımızı yürüttük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük. Bu gayretlerin kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya düzenine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

 

Emine Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı, "2025 New York Ziyareti" başlıklı bir videoya da yer verdi.

