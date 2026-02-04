Duman 7.4ºC Ankara
TRT Haber 04.02.2026 09:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittii.

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a gitti.

Ankara-Kahire hattında liderlerin son yüz yüze görüşmesi, tarihi imzaların atıldığı "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Ekim ayındaki zirvenin ardından yeniden bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, "Gazze'nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha fazla tırmanmaması için neler yapabiliriz, inşallah bunları değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları merakla beklenirken, iki lider Gazze’deki son durumu ele alacak.
İnsani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa sürecini değerlendirilecek.

Vaşington-Tahran hattındaki gerginliği azaltacak seçenekler üzerinde durulacak. Görüşmelerin gündeminde Suriye'deki son durum da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları kapsamında Ankara-Kahire hattındaki ekonomik işbirliğinin artırılması da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. İki ülkenin ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatırımları, tarım, turizm, savunma, işbirliği imkanlarının arttırılması liderlerin başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’nın ikincisinde değerlendirilecek.

İş adamları da Türkiye- Mısır İş Forumu’nda biraraya gelecek. 

Mısır Recep Tayyip Erdoğan
