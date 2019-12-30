Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Türkiye'yi artık yeni teknolojilerin pazarı olmakla kalmayacağını, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline getireceklerini ifade eden Erdoğan, tanıtımı yapılan yerli otomobilin gurur verici, umut verici, her türlü takdire layık bir çalışma olduğunu söyledi.

"Siparişleri almaya başladık"

Erdoğan, "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık.https://t.co/MxVcHafRAp pic.twitter.com/Cr6dl9KpqP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2019

"81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz"

Türkiye'nin Antarktika'da gözlemci ülke olmaktan çıkarak söz sahibi ülkeler arasına girmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 "Dene-Yap Teknoloji Atölyesi" kuruyoruz.https://t.co/MxVcHafRAp pic.twitter.com/mBVl6gKmaE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2019

Erdoğan, "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon euroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır." dedi.

Kanal İstanbul Projesine de değinen Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız.https://t.co/HYNfmfBAIF pic.twitter.com/K1pt0QErvR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2019

Kaynak: TRT Haber / AA