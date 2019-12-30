Bakan Çavuşoğlu Libya tezkeresi için CHP ve İyi Parti ziyaretlerine başladı.

İlk olarak CHP Genel Merkezi'ne giden Çavuşoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz karşıladı.

Daha sonra Çavuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"Bilgilendirme yaptık, takdir CHP'nin"

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na tezkere ve Libya'daki durum hakkında bilgi arz ettik. Tezkereye neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık. Tezkere konusunda takdir CHP'nindir." dedi.

MHP'ye gitmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Devlet Bahçeli 'Bizim durumumuz belli. O yüzden bize gelerek vakit kaybetmenize gerek yok' dedi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP ziyaretinin ardından açıklama yapıyor.

https://t.co/rPFmfrYkkh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2019

Bakan Çavuşoğlu, "Tezkereyi Cumhurbaşkanlığı üzerinden gönderdik." ifadelerini kullandı.

Yeni haftanın öncelikli gündemi Libya tezkeresi olacak. Tezkerenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması; Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber