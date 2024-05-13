Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis onuruna akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Miçotakis'in ziyaretinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

İlişkilerde yeni döneme girilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesiyle Yunanistan'ı ziyaretiyle ilişkilerde yeni döneme girilmişti.

Söz konusu ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle iki taraf da dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı geliştirmeye, aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olduğunu beyan etmişti.

Ziyaretten bu yana iki taraf da bildirgenin lafzına ve ruhuna uygun şekilde, karşılıklı güven inşa ederek, mevcut sorunları uygun şekilde ele almaya olanak sağlayacak ortam sağlanmasını hedefliyor ve bildirgeye bağlılıklarını sürdürüyor.

Taraflar, "Siyasi Diyalog", "Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler" gibi sütunlar temelinde devamlı ve yapıcı istişarelerde bulunarak olumlu gündemi güçlendirmeye çalışıyor.