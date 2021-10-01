Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla gittiği Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmeye TBMM Başkanı Mustaf Şentop da iştirak etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli TBMM Mustafa Şentop
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