Dışişleri Bakanlığı, Romanya'da hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Romanya’nın Köstence kentindeki bir hastanede bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Romen halkına ve Romanya Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Romanya'nın kentinde, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıkmış, 9 kişi yaşamını yitirmişti.