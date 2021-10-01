Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Romanya'ya taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Romanya'da hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Romanya’nın Köstence kentindeki bir hastanede bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Romen halkına ve Romanya Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Romanya'nın kentinde, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıkmış, 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yangın
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