Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Özer TBMM'de yemin etti
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti. Bakan Özer, ağustosta Meclis tatile girdikten sonra göreve başlamıştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı.
2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulu'nda yemin etti.
Etiketler: Eğitim Mahmut Özer TBMM Ziya Selçuk
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