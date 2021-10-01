Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı.

2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulu'nda yemin etti.