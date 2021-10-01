Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya'da hastanede yangın: En az 9 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.
Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.
Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Yangın Koronavirüs
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