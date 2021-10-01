İngiltere ve Galler'deki 12 NHS merkezinde gerçekleştirilen bir araştırmada, 679 kişinin bir koluna ikinci Pfizer veya AstraZeneca aşısı, ardından diğerine üç grip aşısından biri yapılarak yan etkiler ve bağışıklık tepkileri incelendi.

Çalışmada, bazı insanlar belirli grip ve COVID-19 aşısı kombinasyonları ile daha fazla yan etki yaşarken, rahatsızlıklar da çoğunlukla hafif ila orta derece seyretti.

En yaygın yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve geçici yorgunluk, baş ağrısı veya kas ağrısı olarak görüldü.

Deneme gönüllüleri üzerinde yapılan kan testleri, zıt kollara verildiğinde ne grip ne de COVID-19 aşılarına verilen bağışıklık tepkileri üzerinde olumsuz bir etki olmadığını gösteriyor.

Çalışmanın sonunda sorulduğunda, gönüllülerin yüzde 97'si gelecekte aynı randevuda iki aşı yaptırmaya istekli olacaklarını söyledi.

Kış mevsimi yaklaşırken olumlu sonucun önemi

Grip ve COVID-19 aşısının birleştirilmesi araştırması üzerine araştırmacılar, bulguların, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI) bu sonbahar ve kış aylarında grip aşılarının yanı sıra COVID-19 önermeye yönelik son tavsiyelerini desteklediğini söyledi.

Bristol ve Weston NHS Foundation Trust Üniversite Hastanelerinde bulaşıcı hastalıklar ve mikrobiyoloji danışmanı ve araştırmanın baş bilimcisi Dr. Rajeka Lazarus, henüz onaylı olmayan sonuçların “gerçekten olumlu bir adım” olduğunu söyledi.

JCVI'nın tavsiyesi, insanların influenzaya karşı bağışıklığının zayıflamış olacağı için, önümüzdeki grip mevsiminin son yıllardan daha kötü olabileceğine dair endişeler nedeniyle ortaya çıktı.