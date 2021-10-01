Sudan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'daki protestolarda ihlalleri önlemek amacıyla farklı noktalarda 18 savcı görevlendirildi.

Anayasal Bildiri anlaşması uyarınca protestoların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Başsavcılık, polislerin silah kullanmasını engelledi.

"Sivil yönetimi destekliyoruz"

Protestocu Abdulaziz Ebu Talib, "Halk, devrimine geri döndü. Halk, bu yürüyüşlerle güçlü mesajlar verdi. Bundan geri dönüş yok. Sivil yönetimi desteklemek için çıktık" dedi.

"Sudan halkının talepleri açıktır"

Ebu Talib, "Geçiş dönemine karşı çıkan herkese diyoruz ki Sudan halkının talepleri açıktır, o da yönetimin sivillere devredilmesidir" sözlerini kullandı.

Muhammed el-Nur Muhtar, "Sivil ve demokratik geçişi destekliyoruz. Ordunun ülkeyi koruma rolünü yerine getirdiği sivil bir devlet istiyoruz" diye konuştu.

Sudanlı Neşve Abdullah Muhammed de "Şehitlerin uğruna can verdiği demokrasinin kazanımını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz, askerin hatta sivillerin demokratik dönüşümün önünde durmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkentin yanı sıra Niyala, El Faşir, Medeni, Atbera, Damir, Kesele ve Port Sudan gibi kentlerde de demokratik geçişin ve Aralık 2018'deki halk devrimin tamamlanması ve sivil yönetim için gösteriler düzenlenmişti.

Sudan'da, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.

Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Geçici Egemenlik Konseyinin başında 2019'dan bu yana askeri isimler bulunuyor.