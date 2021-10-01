Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 760. gününde sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden 2014 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Merve için gelen anne Emine Atay da oturma eylemine dahil oldu.

Bir aile daha evlat nöbetinde

Anne Atay, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladının kendisini arayıp "Anne beni kurtar" dediğini anlatan Atay, "O konuşmadan sonra da bir daha evladımdan haber alamadım" diye konuştu.

Eyleme katılan aile sayısı 236 oldu

Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 236'ya yükseldi.

Eylemin başından bu yana 32 aile, çocuklarını terörün pençesinden kurtardı. Diğer aileler ise evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor.

