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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan Angela MerkelSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:10
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