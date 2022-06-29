Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron NATO
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