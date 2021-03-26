Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'te başladı.
Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.
İş birliğinin daha da geliştirilmesi ele alınıyor
Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.
İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Kalın
Son Haberler
- 17:46
- 17:53
- 17:55
- 17:34
- 17:44
Sıradaki Haber
"Kolay İhracat Platformu" ile firmalar müşteriye ücretsiz ve aracısız ulaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz