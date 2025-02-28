Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ticaret hacmimizi 2 katına çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ve heyetini İstanbul’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, bugünkü görüşmelerinde Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkilerin daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdiklerini söyledi.

İmzaladıkları ortak bildiriyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizmasını ihdas ettiklerini dile getiren Erdoğan, önümüzdeki dönemde konseyin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kuzey Makedonya ile) Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi, ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/g4Q56jTthy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2025

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların bugünkü görüşmenin önemli kısmını oluşturduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Firmalarımız Kuzey Makedonya’daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimizle savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Türkiye, Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp’teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de şüphesiz Kuzey Makedonya’daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya’dan Anadolu’ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakan’la görüşmemizde Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hasseten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız.

"Ukrayna ve Gazze başta küresel meseleleri görüştük"

Değerli dostum Miskovski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin’in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak iradeyi teyit ettik. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.