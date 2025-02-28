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TRT Haber 28.02.2025 15:16

Ülke genelinde 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içkiyi yüzey temizleyici etiketiyle kamufle ederek ülke genelinde satışını yapanlara yönelik düzenlenen "Çengel-17" operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini ve 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ülke genelinde 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen "Çengel-17" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, sahte içki imalatçısı 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, ayrıca, sahte içki imalatçılarına yönelik 1 Ocak - 27 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 648 bin litre sahte içki ele geçirilirken, içki imalatçısı 557 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Bursa Valisi, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik etti.

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