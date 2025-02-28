Parçalı Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.02.2025 15:32

Çelik: Terör örgütü bütün unsurları ve uzantılarıyla silah bırakmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir." dedi.

Çelik: Terör örgütü bütün unsurları ve uzantılarıyla silah bırakmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.

Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir.

İmralı, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı
İmralı, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı

Devlet kurumlarımız bölgedeki gelişmeleri takip ederek, sürecin nereye evrildiğini net şekilde göreceklerdir.

Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir.

ETİKETLER
AK Parti Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Ülke genelinde 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Çiftçilere 4,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak
16:16
3 ilde büyük operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
16:00
AK Parti'den belediyelere "ramazan genelgesi"
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristijan Mickoski'yi kabul etti
16:05
Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi
15:52
Tutuklanan restoran zinciri sahibinin FETÖ'cülerle irtibatı belirlendi
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
FOTO FOKUS
Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldular
Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ