Çelik: Terör örgütü bütün unsurları ve uzantılarıyla silah bırakmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.

Hangi adla olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendini feshetmelidir.

Devlet kurumlarımız bölgedeki gelişmeleri takip ederek, sürecin nereye evrildiğini net şekilde göreceklerdir.

Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir.