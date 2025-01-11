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TRT Haber 11.01.2025 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa
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