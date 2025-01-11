Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Salondaki "Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir." koreografisini okuyan Erdoğan, "Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir. Eyvallah." diye karşılık verdi.

Şanlıurfa ile aralarında muhabbetten örülü bir köprü olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi.

"Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı ve zayıflamadı. Buna ne Urfalı kardeşlerim ne de biz izin verdik. Bundan sonra da böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. Şunu kimse unutmasın, AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten partidir. AK Parti, siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmet götüren partidir.

Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Siyasi mücadele açısından yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, haksızlığa uğradığımız, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı da vererek şunları ifade etti:

"Bin yıllık kardeşliğimize kastedenleri elimizin tersiyle ittik"

Siyaset millete hizmet etme sanatıdır. Bizde, muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma olmaz. Adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz dedik, özgürlüklerin hakim olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz dedik. Bin yıllık kardeşliğimize kastedenleri elimizin tersiyle ittik. Her zaman birleştirici, bütünleyici, toparlayıcı güç olduk.

"Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur"

Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İnançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur.

"Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz"

Terörle demokrasinin yan yana olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Terör ve demokrasi yan yana durmaz. O silahlar ya gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek" dedi.

"Terörle barınabilecek hiçbir yer yoktur, şiddetle elde edilebilecek hiçbir netice yoktur. Kan dökülerek ulaşabilecek hiçbir hedef yoktur. Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz.Ya namlusu Türkiye’ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok. Sizin bir hesabınız varsa bizim de bir hesabımız var. Kardeşliğimizi bozamayacak, aramıza giremeyeceksiniz".