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Gündem
AA 11.01.2025 13:35

Goril yavrusuna verilecek isim için anket başlatıldı… İşte son 4'e kalan isimler

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenledi.

Goril yavrusuna verilecek isim için anket başlatıldı… İşte son 4'e kalan isimler

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.

Yeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti." ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi.

Kullanıcılara sunulan seçenekler "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" oldu.

Teşekkürler! Oyunuzu aldık.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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