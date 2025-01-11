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TRT Haber 11.01.2025 11:57

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen denetimlerde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesti.

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

İki belediyeye 4,3 milyon TL ceza

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası’ndaki denetimleri devam ediyor.

Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere 10,3 milyon TL ceza kesildi

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Marmara Denizi Müsilaj Deniz Kirliliği
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