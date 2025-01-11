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TRT Haber 11.01.2025 09:27

41 ilde PKK/KCK operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

41 ilde PKK/KCK operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in bulunduğu 41 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 147 şüphelinin yakalandığını bunlardan 30'unun tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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