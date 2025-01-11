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Gündem
AA 11.01.2025 17:00

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ile CHP Grup Başkanvekili Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın 2'şer dosyası bulunuyor.

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