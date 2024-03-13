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TRT Haber 13.03.2024 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mardin, okumasını bilene bir tarih kitabıdır, görmesini bilene bir açık hava müzesidir. Gönül gözü açık olana bir hikmet deryasıdır.

Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimlerde bunu gördük. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Mardin'de istediğimiz oyu alamadık.  31 Mart'a hazır mıyız? Bu seçimle birlikte şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız. Ben buna inanıyorum.

Bu sefer Mardin'in tercihinin istismar ve kimlik siyasetinden yana değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağını biliyorum. Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız? Mardin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"Filistin konusunda kimse bize ders veremez"

Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik duygusunu bu mübarek günlerde yüreğimizde daha falza hissediyoruz. Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar yüzünden Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik.

Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'e en çok destek veren, İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Gemi ve uçaklarla Gazze’ye 40 bin tondan fazla yardım sevk ettik. Bugüne kadar 900’den fazla kanser hastası ve yaralı Filistinli kardeşimizi aileleriyle birlikte ülkemize getirdik. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor.

Hamas terör örgütüdür' diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir

"Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular"

Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız gizli, saklı işimiz yok. Adeta bir cam gibi şeffafız. Bir de karşı tarafa bakın, ortada siyasi ahlak dürüstlük ve şeffaflık adına hiçbir şey yok. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil.

Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarlık dönemimizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık olamamıştır. Kimseye oy tercihinden dolayı baskımız söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin ya da sevmesin, oy versin ya da vermesin 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız. Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Biz istismar peşinde değil, hizmet ve yatırım peşinde koşuyoruz.

"204 milyar liralık yatırım yaptık"

Mardin’e 204 milyar TL yatırım yaptık. 39 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 286 kilometreye çıkardık. Mardin’in çevre yolu eksikliğini de inşallah önümüzde dönemde gidereceğiz.

Mardinli çiftçilerimizin hasretle beklediği GAP sulamalarının yapımını da hızlandırıyoruz.

Şırnak'ta kaza geçiren polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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