Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş yelpazedeki yatırımlar Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun.

Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. Seçime artık günler kaldı.

Erdoğan: Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar.

Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.

Bunlar tankların arasından sıyrılarak 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiler. İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta gerekeni yapmalıyız. 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır.

Kandil'dekinin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? bay bay Kemal, bu annelerin gözyaşları ne olacak? Gelin bu işi ilk turda bitirelim, ülkemizi terör örgütleri ve tefecilerin ellerine bırakmayalım.

Biz 21 yıldır ülkemize istikrar ve güven iklimi tesis ettik.

Bu mızrak çuvala sığmaz, FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler. Bunlar ülkelerini ve dünyayı tanımadıkları için zaten yapılmış işleri tanıtmaya kalkıyorlar.

Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini saymakla bitmez. Bay bay Kemal'in hayalleri bırakın vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez.

Biz Türkiye'yi 81 vilayetin tamamıyla büyüttük, geliştirdik, kalkındırdık. Tekirdağ'a son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

AK Parti yapar onlar bakar. Yahu bir şeyi de siz yapın. Onlar musluk açar, musluk kapatırlar. Hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate düşecek.

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