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Gündem
TRT Haber 08.05.2023 17:28

İstanbul'da 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul'da 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgiyi verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam; 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

 

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