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Türkiye
AA 25.08.2026 16:29

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun kulağından kene çıkartıldı

Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağına yapıştığı anlaşılan kene, operasyonla çıkarıldı.

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun kulağından kene çıkartıldı

Kentte yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı nedeniyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi.

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.

Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"Keneler çocukların vücutlarına yapışıp dış kulak yoluna girebiliyor"

Özkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti bulunduğunu ve ailesi tarafından polikliniğine getirildiğini kaydetti.

Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti:

"Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor. Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."

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Eskişehir Kene KKKA
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