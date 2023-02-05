Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gözlerinin pırıltısı kalbimi ısıtan genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Böyle muazzam bir atmosferde buluşmamızı sağlayan gençlere teşekkür ediyorum.

Sizlerin şu dayanışmasıyla gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu aşkını görüp de duygulanmamk mümkün mü?

Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ı, tarihe altın harflerle kaydolacak büyük bir zaferin müjdesini görüyorum. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum.

"Karşımda batılılardan aferin almak için 40 takla atanlara özgüven dersi verecek bir gençlik görüyorum"

Biz bunlara demokrasi dersini sandıklarda vereceğiz. Fatih'in İstanbul'un fethi gibi 2053'te bizimdir. 2071'de bizimdir. Bu salonda yeter söz de karar da milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda batılı efendilerinden aferin alabilmek için 40 takla atan mandacılara özgüven dersi verecek bir gençlik görüyorum.

Bu salonda tehditle baskıyla iradesine zincir vurdurmayacak kahraman bir milletin yiğit evlatlarını görüyorum. Tarihlere sığmayan muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bizlere cesaret aşılayan şu duruşunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

"Gençlikten ilham alıyoruz"

Sizin kalbinizde yer etmek benim için hep iftihar vesilesi oldu. Sizin tertemiz yüzlerinize baktıkça hep daha çok çalıştık, davamıza daha sıkı sarıldık. Sizden aldığımız ilhamla yorumuza daha kararlı bir şekilde devam ettik.

Vatandaşı olmaktan onur duyacağınız bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkarttık. Artık, üniversitemiz olmayan il kalmadı. Bizim dönemimizde 10 lise mezunundan 1 tanesi üniversiteye gidebiliyordu. Şimdi ise herkes gidebiliyor. Bunu sağlayan AK Parti iktidarıdır.

En büyük sıkıntılardan birisi üniversite harçlarıydı. Şimdi böyle bir sıkıntı kaldı mı? Harçları biz kaldırdık. Bu harçları kaldıran iktidar CHP değil AK Parti iktidarıdır.

"Yurtlardaki yatak kapasitesini 850 bine çıkardık"

Toplam yurt sayımızı 800'e yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık biz. Bizim zamanımızda ranzalar vardı. Sizlere ranza bırakmadık, karyola sistemine geçtik. Bu yıl yurtlarımıza yapılan rekor başvuruya rağmen yüzde 90'ları aşan yerleştirme oranlarını yakaladık. Sembolik yurt ücretleriyle tüm gençlerimiz bu imkandan yararlanabiliyor. Bunun yanında kredi ve burslarla destekliyoruz.

3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Bay Kemal, sen neyi sildin? Senin büyükşehir belediyelerinde neler silindi?

Bu yıl 15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının 7'ncisini dün itibarıyla tamamladık. Bunların yanı sıra sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta, çalışma hayatında sayısız projeyi eseri ve yatırımı devreye alarak sizlerin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, kamplarımız, yurtlarımız, burslarımız, spor tesislerimiz ve diğer imkanlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir"

Hangi siyasi fikre, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir. Gençlerin, tanımı başkaları tarafından yapılan harflerle sınıflandırılmasını, belli kalıplara ve şablonlara hapsedilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Her biri farklı bir dünyayı, farklı bir karakteri, eşsiz bir potansiyeli temsil eden milyonlarca gencimizi böyle harcıalem tariflere sığdırmak mümkün de değildir, adil de değildir. Gençlerimizi, çoğu dışarıdan ithal kavramlarla tanımlama gayretlerinin gerisindeki hesapların elbette farkındayız. Bu çabanın gayesi gençleri anlamak, gençlerle empati geliştirmek, gençlerin gündemini takip etmek, derdiyle dertlenmek kesinlikle değildir. Bu tarz kurnazlıkların amacı gençlerimizi belli ideolojilere yönlendirmektir.

Daha önce bu tür senaryoları ülkemizde denediler ve maalesef milletimize ciddi bedeller ödettiler. Yakın tarihe baktığımızda 27 Mayıs 1960 öncesinde darbeye ortam hazırlamak için gençlerimizi adeta aparat kullandıklarını görüyoruz. Sandıkta bileğini bükemedikleri merhum Menderes'i, 'Gençleri kıyma makinasında öğütüyor' yalanı dahil her türlü iftirayı atarak idam sehpasına kadar götürdüler. Merhum Menderes'in idamıyla Türkiye sadece vatanına ve milletine meftun, vizyoner bir devlet adamını kaybetmedi. Aynı zamanda milletimize umut aşılayan cesur bir siyasetçiden de oldu.

AK Parti'nin idealleri içerisinde kim kimdir yok. Kürdüyle, lazıyla gürcüsüyle bu ülkede 85 milyon bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. PKK'yı sahaya sürenler bunlar, Bay Kemal, Bay Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin söyle bakalım. Gençlerin eline silahları vereceksin ve bunlar benim mehmetçiğimi şehit edecek ve sen bunlarla omuz omuza yürüyeceksin. Artık bu oyunu bozma zamanı geldi. CHP'den bu ülkeye de bu ülkenin insanına da fayda olmaz. Yanındakilerden hiç olmaz. Teröre karşı yürüttüğümüz çalışmayla da bu vahşete son verdik.

"Küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor"

Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için.

Muhalefetin gerek cumhurbaşkanı adaylığımız gerekse YSK üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemin sebebi yurt dışı patentli girişimlere destek olmak.

14 Mayıs'ta bu işi sizlerle beraber bitireceğimize inancım sonsuz. 6'lı masa daha adayını belirleyemedi. Biz karşımızda kim olursa olsun çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"10 Mart'ta açıklayacağım"

Mart ayının 10'unda Cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Kararname ile birlikte artık seçim atmosferine gireceğiz.

Bu, benim CHP'yi tanımımdır. CHP demek, çöp, çukur, çamur demek. Manisa'dan İzmir'e Sabuncubeli Tüneli'ni biz yaptık. Niye? Çünkü biz, olaya Ferhat ile Şirin gibi bakıyorduk. Millet Şirin, bizse Ferhat. Millete ulaşacağız. Onun için bu tünelleri, dağları delerek açmamız gerekiyor. Ve bunları da biz yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tutun Marmaray Tüneli'ne varıncaya kadar. Fatih, karadan kadırgaları yüzdürdü, biz de denizin altından Marmaray'ı yaptık. Avrasya'yı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Bütün bunları ne için yaptık?

Büyüklerimiz, ecdadımız bu adımları attı ve biz de onlara layık olalım diye. Şimdi Erbakan Hocamızın gerçekleştiremediğini eğer biz gerçekleştirdiysek demek ki biz iz sürme noktasında başarılı olduk. Ve bu başarımız devam ediyor. Sizin gibi böyle şuurlu gençlik oldukça, 14 Mayıs bir başka olacak.

Dünya politikasında doğru adımları atıyoruz. Putin'le benden başka görüşebilen yok dünyada. Bir yandan Zelenskiy'le de görüşüyorum. Tahılını dünyaya götürüyoruz. Sayın Putin, tahılı gönderelim siz una çevirin fakir Afrika ülkelerine gönderin dedi. Birilerini rahatsız ediyor ama biz doğru olanı yapacağız.

Savunma Sanayii'nde de Kızılelma ile dünyaya çok daha farklı mesaj verir hale geleceğiz. Bu milletin gençliği Akıncı'yı da SİHA'yı da yapar. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı.

Konsoloslukların kapatılması konusunda Kabine Toplantısı'nda gerekli kararları alacağız.

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