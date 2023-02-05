Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'den uçuş iptali: İstanbul'da 170 sefer yapılamayacak
İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı/varışlı uçuşlarda da 18 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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